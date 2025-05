Magliana, fontanella guasta tra via Pescaglia e via Lari: l’acqua scorre, ma l’intervento non arriva

Scorre senza sosta da qualche giorno, trasformando un angolo del quartiere in una piccola palude urbana. È la fontanella di proprietà Acea posizionata all’incrocio tra via Pescaglia e via Lari, nel Municipio XI in zona (Magliana), che ha iniziato a riversare acqua in strada senza che, finora, nessuno sia intervenuto per fermarla.

La segnalazione arriva direttamente dai residenti, stanchi di convivere con il disagio e preoccupati per i possibili danni. “Si può fermare in qualche modo?” è la domanda che rimbalza tra i commenti dei cittadini, sempre più frustrati per l’assenza di risposte.

Quel flusso continuo non è più soltanto una perdita, ma un simbolo dell’inefficienza che molti denunciano da tempo.

Nei pressi della fontana l’asfalto è ormai costantemente bagnato, e a ogni ora del giorno si possono vedere passanti che, per evitare le pozzanghere, sono costretti a deviare il proprio percorso. A rischio anche le auto in transito e soprattutto i pedoni più fragili: anziani, bambini, chi si muove con passeggini o carrozzine.

Nonostante le richieste inoltrate agli uffici competenti da parte del Municipio, nessun intervento è ancora stato effettuato. Nel frattempo, l’acqua – bene prezioso e troppo spesso sprecato – continua a defluire inutilmente, tra l’indifferenza e l’esasperazione.

“Non si tratta solo di decoro – sottolinea una residente – ma anche di sicurezza e rispetto per le risorse pubbliche. Un intervento sarebbe semplice, eppure tutto tace”.

Intanto i cittadini protestano, e la fontana… continua a scorrere.

