Magliana: lampione rotto, pericoloso e incustodito per mesi in un parcheggio

Gentile Redazione,

Segnaliamo, questo lampione, da mesi sito nei pressi di un parcheggio in Vicolo Pian Due Torri, alla Magliana. Ormai inutilizzabile e senza alcuna protezione, è diventato una sorta di simbolo di un disagio che da tempo sta affliggendo il nostro quartiere. Nonostante il passare dei giorni, non ci sono stati interventi per ripararlo o metterlo in sicurezza.

Il rischio è evidente: senza una protezione adeguata, il lampione rotto può facilmente diventare un pericolo per chi transita in quella zona. Dobbiamo aspettare ancora molto prima che qualcuno si faccia male?!.

Basterebbe poco per risolvere il problema: un intervento e una maggiore attenzione alla manutenzione ordinaria. Per quanto tempo devono restare inascoltate le nostre richieste?? le istituzioni dove sono?

Grazie in anticipo di una vostra eventuale pubblicazione!