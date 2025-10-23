Magliana, tredici giorni senza ascensore: residenti off limits in un palazzo di otto piani

Sono passati 13 giorni senza ascensore in un palazzo di Piazza Certaldo 68, alla Magliana, e i residenti continuano a essere praticamente “sequestrati” all’interno dell’edificio di otto piani.

A denunciare la situazione alcuni cittadini che, più volte si sono fatti sentire inviando e mail, e telefonando alle autorità competenti, senza però ottenere nulla di concreto. “Siamo alla sciatteria più totale”, commenta stizzito uno degli abitanti.

Tra gli abitanti ci sono anziani e persone con disabilità, costretti a fare i conti con scale ripide ogni giorno. “Ritengo vergognoso questo pessimo livello di gestione – ha spiegato il consigliere municipale di Fratelli d’Italia Marco Palma– come nonostante la mia Pec inviata in data 20 ottobre 2025, continui l’ indifferenza. Magari se fosse successo in un’altra zona di Roma si sarebbe intervenuti immediatamente, ma qui tutto tace”.

La denuncia punta il dito sul livello di inefficienza, definito “imbarazzante e vergognoso”, e rinnova la richiesta di un intervento urgente per ripristinare l’ascensore e garantire la sicurezza e la dignità degli abitanti.

