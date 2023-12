Malagrotta, prorogati alcuni divieti dopo l’incendio all’impianto Tmb

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato una nuova ordinanza, la n. 142 del 26.12.2023, che proroga solo alcune delle misure precauzionali adottate domenica 24 dicembre a salvaguardia della salute pubblica a seguito dell’incendio divampato nell’impianto Tmb di Malagrotta.

I dati rappresentati da ARPA Lazio consentono infatti di rimuovere il divieto delle attività sportive all’aperto e le raccomandazioni di limitare le attività ludico ricreative all’aperto e di mantenere chiuse le finestre.

Mentre in un raggio non più di 6 ma di 3 chilometri dal luogo dell’incendio e per un periodo non superiore alle 48 ore, rimangono vietati:

*la raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell’area individuata;

*il pascolo e razzolamento degli animali da cortile.

Restano attivi il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA n. 142 del 26.12.2023.

Ama e Roma Capitale sono al lavoro senza sosta per risolvere la difficile situazione degli sbocchi ai rifiuti della Capitale causata dall’incendio.