Maltempo, allerta gialla per vento a Roma e nel Lazio: tutte le info

Giornata di venti forti e raffiche di burrasca oggi, lunedì 31 marzo, su Roma e il Lazio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per le prossime 18-24 ore, segnalando condizioni meteorologiche avverse.

Secondo il bollettino ufficiale, si prevedono venti intensi dai quadranti settentrionali, con raffiche particolarmente violente nelle zone montuose della regione.

L’allerta riguarda anche il rischio di possibili cadute di rami e alberi, oltre a difficoltà nella circolazione stradale.

Si raccomanda alla popolazione prudenza negli spostamenti e attenzione a possibili disagi.

