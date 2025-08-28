Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali e forti raffiche di vento

Pioggia in arrivo sulla Capitale. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che scatterà da domani, venerdì 29 agosto, e resterà valido per le successive 18-24 ore, interessando quindi anche la giornata di sabato 30.

Secondo le previsioni, sul Lazio sono attese precipitazioni sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

Fenomeni che, avvertono gli esperti, saranno accompagnati da forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e, localmente, grandinate.

Un mix di instabilità che potrebbe creare disagi alla circolazione e mettere in difficoltà alcune aree particolarmente esposte al rischio allagamenti.

