Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali e forti raffiche di vento
Da domani, venerdì 29 agosto, e resterà valido per le successive 18-24 ore, interessando quindi anche la giornata di sabato 30 agosto
Pioggia in arrivo sulla Capitale. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che scatterà da domani, venerdì 29 agosto, e resterà valido per le successive 18-24 ore, interessando quindi anche la giornata di sabato 30.
Secondo le previsioni, sul Lazio sono attese precipitazioni sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.
Fenomeni che, avvertono gli esperti, saranno accompagnati da forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e, localmente, grandinate.
Un mix di instabilità che potrebbe creare disagi alla circolazione e mettere in difficoltà alcune aree particolarmente esposte al rischio allagamenti.
