Maltempo in arrivo su Roma e Lazio: allerta gialla per pioggia, vento e temporali

Roma e gran parte del Lazio si preparano a una nuova ondata di maltempo. Il Dipartimento della protezione civile ha infatti emesso un’allerta gialla valida dalle prime ore di martedì 23 dicembre e per le successive 24-36 ore, avvisando cittadini e automobilisti di prestare particolare attenzione.

Secondo le previsioni, le precipitazioni interesseranno soprattutto le zone costiere, con pioggia intensa, rovesci improvvisi e locali temporali.

Non mancheranno forti raffiche di vento e frequente attività elettrica, che potranno rendere difficoltosi gli spostamenti sulle strade e nelle aree esposte.

L’invito della Protezione Civile è di limitare, laddove possibile, gli spostamenti e di prestare attenzione a tetti, alberi e infrastrutture potenzialmente vulnerabili.

