Maltempo in arrivo su Roma e Lazio: torna la pioggia nel week end

Il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per ordinaria criticità idrogeologica, che interesserà diverse zone della regione, inclusa Roma, nella giornata di Sabato 22 Marzo 2025.

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci e temporali, con accumuli generalmente deboli, ma localmente moderati.

L’allerta sarà valida dalle prime ore di domani e per le successive 24 ore.

Già dalla serata di Venerdì 21 Marzo, il cielo su Roma e sul Lazio inizierà a coprirsi progressivamente, anticipando l’arrivo di una perturbazione che colpirà la regione nella notte e nelle prime ore di sabato.

Sabato mattina: piogge tra debole e moderata intensità su Roma e dintorni.

Sabato pomeriggio: breve tregua dalle precipitazioni.

Sabato sera/notte su domenica: possibile nuovo peggioramento con altri rovesci.

Nonostante il maltempo, le temperature saranno in aumento, con punte fino a 18°C a Roma nella giornata di domenica.

Guardando oltre il weekend, i modelli meteo suggeriscono la possibilità di nuove ondate di maltempo nel corso della prossima settimana. Tuttavia, data la distanza temporale, le previsioni restano da confermare.

