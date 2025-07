Maltempo, inizio settimana con l’ombrello: torna la pioggia a Roma

A partire da domani, lunedì 28 luglio 2025, sulla Capitale torneranno le piogge, seppur lievi e di breve durata, accompagnate da cieli molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino. Un cambiamento improvviso, ma annunciato, che interesserà non solo il centro urbano, ma anche i litorali settentrionali e meridionali della regione.

La giornata si aprirà con nubi compatte e precipitazioni deboli, dovute al transito di una circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo centrale. Il fenomeno, spiegano i meteorologi, sarà tuttavia transitorio: l’ingresso di correnti più secche da ovest favorirà un rapido miglioramento nel pomeriggio, lasciando spazio a un cielo sereno o poco nuvoloso già dalla sera.

Secondo le previsioni, le temperature massime si attesteranno intorno ai 29 gradi, con una ventilazione sostenuta: al mattino i venti proverranno da sud-sudest, mentre nel pomeriggio si orienteranno da ovest.

Le zone costiere non saranno risparmiate. Sul litorale settentrionale si prevedono addensamenti nelle ore centrali con possibili piovaschi localizzati, mentre il litorale meridionale sarà interessato da piogge deboli al mattino, seguite da un lento diradarsi della nuvolosità.

In città, i residenti si dicono quasi sollevati: “Meglio un po’ di pioggia che l’umidità asfissiante degli ultimi giorni”, racconta Lucia, una commerciante di zona San Paolo. Gli ombrelli torneranno dunque a popolare le strade, ma solo per qualche ora: il sole tornerà presto a splendere sulla città eterna.

La fase instabile non si esaurirà del tutto. Gli esperti avvertono che anche la giornata di martedì 29 luglio potrebbe presentare condizioni simili, con nuove nubi e deboli fenomeni temporaleschi isolati, soprattutto nelle zone interne del Lazio.

