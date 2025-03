Maltempo nel Lazio: scatta l’allerta gialla per vento e criticità idrogeologica

Dalla tarda serata di giovedì 13 marzo e per la giornata di venerdì 14 marzo è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, dettato dall’afflusso di correnti atlantiche sul bacino Mediterraneo.

Per questo motivo il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino di allerta valido dalla sera di giovedì e per le successive 12-18 ore.

Sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di domani venerdì 14 marzo e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.