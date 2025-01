Maltempo Roma, allerta meteo per vento e neve a bassa quota nel Lazio

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per ordinaria criticità idrogeologica su diversi settori della regione.

Dopo giorni di relativa stabilità, il maltempo tornerà protagonista nelle prossime ore, portando piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature.

La perturbazione, di origine artica, raggiungerà il Lazio a partire dal pomeriggio di sabato 11 gennaio 2025, causando un peggioramento delle condizioni meteo.

Le nevicate interesseranno inizialmente l’Appennino dai 1500 metri, per poi scendere rapidamente fino a quota 300 metri nelle aree di confine con Abruzzo e Molise.

La Capitale e il resto della regione, soprattutto le aree meridionali, saranno interessati da rovesci e temporali nel pomeriggio e nella serata di sabato.

Secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile, le precipitazioni saranno sparse ma localmente intense, con fenomeni temporaleschi e raffiche di vento.

L’allerta gialla sarà in vigore da sabato 11 gennaio per le successive 24-36 ore sui seguenti settori:

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, soprattutto nei pressi di corsi d’acqua e zone collinari, dove potrebbero verificarsi piccoli smottamenti o allagamenti.

Oltre alle precipitazioni, la perturbazione porterà un netto calo delle temperature. Gli esperti segnalano un drastico abbassamento termico, con massime in calo e gelate notturne nelle zone interne.

