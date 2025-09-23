Maltempo, scuole chiuse ad Anzio e Nettuno. Allerta arancione della Protezione civile

Una mattina che sa di tempesta ha accolto i cittadini di Anzio e Nettuno. Pioggia battente, vento, e il cielo basso e scuro hanno convinto i sindaci dei due Comuni della Città metropolitana di Roma a prendere una decisione drastica ma inevitabile: scuole chiuse, a ogni ordine e grado.

La Protezione civile, già nelle ore precedenti, aveva lanciato un’allerta arancione per piogge diffuse, temporali, grandinate e forti raffiche di vento.

Da qui la scelta del primo cittadino di Anzio, Aurelio Lo Fazio, che in una nota ha raccomandato alla popolazione di limitare al massimo gli spostamenti e adottare la massima cautela: evitare strade a rischio allagamento, non sostare sotto gli alberi, tenersi lontani dalle banchine del mare, minacciate dalle mareggiate.

Non solo le scuole: ad Anzio oggi hanno abbassato i cancelli anche parchi pubblici, cimiteri e centri anziani. Misure straordinarie che, se le condizioni meteo non miglioreranno, potrebbero essere prorogate anche per la giornata di domani.

Stessa linea a Nettuno, dove il sindaco Nicola Burrini ha disposto la chiusura degli istituti scolastici per “tutelare l’incolumità degli studenti e di tutto il personale”. Una decisione che ha portato silenzio e deserto davanti alle scuole che, in una giornata normale, sarebbero state animate da voci, zaini e corse sotto la pioggia.

E mentre sul litorale i cittadini fanno i conti con la paura degli allagamenti, a Roma la vita scolastica è ripartita regolarmente.

Ma il maltempo ha comunque lasciato il segno: traffico in tilt già dalle prime luci dell’alba, soprattutto sul tratto urbano dell’A24, con code infinite e automobilisti costretti a un ingresso in città più complicato del solito.

Una giornata difficile, dunque, con il maltempo che detta l’agenda e i cittadini che, ancora una volta, si trovano a fare i conti con l’imprevedibilità del cielo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.