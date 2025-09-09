Maltempo su Roma e Lazio: scatta l’allerta arancione, attesi temporali e forti raffiche di vento

A Roma e in tutto il Lazio stanno per arrivare ore di maltempo intenso: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo arancione valida dalla notte del 9 settembre fino a tutta la giornata del 10.

Secondo il bollettino, lo scenario che si profila è quello di precipitazioni improvvise e di forte intensità, accompagnate da grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Fenomeni rapidi, ma capaci di generare conseguenze importanti: allagamenti, strade impraticabili, difficoltà alla circolazione urbana ed extraurbana.

Un quadro che invita alla prudenza, soprattutto per chi dovrà mettersi in viaggio o spostarsi nelle ore di maggior criticità. Roma e il Lazio si preparano dunque a una giornata complicata, dove la pioggia sarà protagonista e la raccomandazione resta la stessa: attenzione e massima cautela.

