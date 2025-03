Maltempo, su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla

​Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino di allerta valido per la giornata di oggi, lunedì 10 marzo 2025, a partire dalla mattinata e per le successive 18-24 ore.

Sono previste: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le precipitazioni previste, pur non particolarmente intense, potrebbero generare disagi nelle aree più soggette al rischio idrogeologico, come quelle con suoli già saturi o con corsi d’acqua a livelli elevati.

Il bollettino della Protezione Civile sottolinea la necessità di monitorare attentamente la situazione, specie nelle zone più vulnerabili a frane e allagamenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.