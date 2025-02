Maltempo sul Lazio: scatta l’allerta gialla

Maltempo sul Lazio, allerta meteo gialla dal mattino di domani, sabato primo marzo: il bollettino emesso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione.

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, specie sulle zone costiere centrosettentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

L’allerta ha validità dal mattino di domani, 1° marzo 2025, e per le successive 18-24 ore.

