Manifestazione per una nuova mobilità a Roma

A Roma, sabato 11 novembre 2025, si svolgerà la manifestazione PER UNA NUOVA MOBILITA’. Cittadinanza e associazioni saranno in piazza insieme per sostenere e chiedere più ciclabili, corsie preferenziali, tram, isole pedonali, strade scolastiche, trasporto pubblico collettivo, sharing mobility … per l’ambiente, la sostenibilità, la salute, la bellezza e la vivibilità nella Capitale. Appuntamento alle ore 15 in Via Guido Reni, lato Ponte della Musica.

La Manifestazione è promossa da Legambiente, insieme a GRAB, FIAB Roma, Salvaiciclisti Roma, Movimento Diritto dei Pedoni, VeloLove, Odissea Quotidiana, Settimo Biciclettari, Open House Roma, Street for Kids, Bike to School, Cittadini per l’Aria, Free Wheels, Touring Club Italia, Intorno alle Mura, SL&A Turismo e Territorio, ReBike ALTERmobility, Kyoto Club, Le Bici e Vivilitalia

