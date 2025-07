Manifesti sul Decreto sicurezza rimossi, la Lega scende in piazza contro il Comune

Lo avevano promesso e, puntuali, si sono presentati in via dei Cerchi con cartelli, slogan e una parola d’ordine chiara: “No alla censura”.

È esplosa così, nella tarda mattinata del 30 luglio, la protesta della Lega contro la decisione del Campidoglio di rimuovere i manifesti legati alla campagna sul Decreto Sicurezza, che nelle scorse settimane avevano tappezzato la città con immagini forti e simboliche.

Un flash mob dai toni accesi, guidato dai consiglieri comunali Fabrizio Santori e Maurizio Politi, che hanno puntato il dito contro l’assessora alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, rea – secondo i leghisti – di aver sollecitato la rimozione in seguito a segnalazioni da parte di cittadini.

“Abbiamo dato voce a chi non si arrende all’ipocrisia del potere – hanno dichiarato Santori e Politi – Questa non è burocrazia, è censura travestita da legalità”.

I manifesti in questione, generati con intelligenza artificiale, ritraevano scene ispirate ad episodi di degrado urbano e interventi di sicurezza: una donna rom fermata in metropolitana, un giovane “alternativo” fatto uscire da una casa occupata, una persona di colore. Immagini forti, che hanno acceso il dibattito pubblico tra libertà di espressione e rischio discriminazione.

Secondo quanto ricostruito dalla Lega, la lettera dell’assessora Lucarelli agli uffici comunali è datata 24 luglio, e già il giorno dopo il dipartimento Attività Produttive avrebbe intimato alla ditta affissioni la rimozione immediata dei materiali entro 24 ore. “Il tutto – denunciano i consiglieri – senza alcuna istruttoria autonoma, come se bastasse un ordine politico per cancellare un messaggio”.

Nel mirino anche il sindaco Roberto Gualtieri, accusato di un “silenzio imbarazzante” su un tema, quello della libertà politica, che in aula Giulio Cesare promette di diventare uno scontro infuocato. Intanto la Lega ha già depositato un’interrogazione urgente per chiedere conto di quanto avvenuto.

“La città affonda nel degrado, ma il Campidoglio si mobilita per cancellare manifesti regolari. È uno scandalo istituzionale”, attaccano ancora Santori e Politi.

Una polemica destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, con Roma sempre più divisa tra chi accusa la Lega di cavalcare la paura con messaggi ai limiti dell’odio, e chi invece denuncia un tentativo di imbavagliare il dissenso politico.

