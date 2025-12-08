Marcello Prestianni e Chiara Collatina vincono la prima edizione della Penta Run

Nella splendida cornice del parco di Villa De Santis e dintorni si è svolta nella mattinata dell’8 dicembre 2025 la prima edizione della Penta Run – Memorial Silvio Di Francia, gara regionale di 10 km. Grande l’afflusso di partecipanti.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Marcello Prestianni, che in 37’05” ha avuto la meglio su Giulio D’Amico (38’12”) ed Emanuele Battaglia (38’15”).

Al femminile festeggia Chiara Collatina, che in 44’28” precede Pamela Gabrielli (45’26”) e Rebecca Salerno (46’57”).

“Siamo molto orgogliosi – ha affermato il presidente del V Municipio Mauro Caliste – della prima edizione della Pentarun. Un’iniziativa che ha visto una straordinaria partecipazione, con oltre 500 iscritti, confermando la grande voglia del nostro territorio di vivere lo sport come momento di comunità, salute e condivisione.

Questa edizione ha posto particolare attenzione alla sostenibilità: nella sacca gara, insieme alla pettorina, abbiamo scelto di omaggiare i partecipanti con semi di fiori di campo, un piccolo gesto per favorire la biodiversità urbana. Inoltre, tutti i premi — dalle medaglie ai trofei — sono stati realizzati in bioplastica di mais, materiale naturale e a basso impatto ambientale“.

