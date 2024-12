Martedì 17 dicembre 7ª lezione del corso di Sociologia  del prof. Antonio Saccà

Martedì, 17 dicembre 2024, alle ore 17.15, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, settima ed ultima lezione del 2024 del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

La lezione si svolgerà, questa settimana, in tre parti.

La prima parte riguarderà la consueta analisi dei fenomeni sociali che si svolgono nel mondo.

La seconda parte riguarderà un argomento fondamentale: il rapporto dell’arte con il mantenimento delle civiltà.

La terza parte sarà dedicata agli auguri per il S. Natale e per il nuovo anno.

Nella foto, l’ingresso dell’APS, già centro anziani Portonaccio

