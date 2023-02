Martedì 21 febbraio 2023. Diciottesima lezione del prof. Antonio Saccà

Martedì 21 febbraio 2023, anticipata, solo per questa settimana, alle ore 16.15 (anziché alle 17.15, come di consueto), presso l’A.P.S. Filippo Meda, di via F. Meda 147, diciottesima lezione, del Prof. Antonio Saccà, del Seminario di “Sociologia”.

Questa settimana verrà riproposta la lezione di martedì scorso, non effettuata per motivi organizzativi.

Questo il titolo: “Il Romanzo. Differenza tra Racconto e Romanzo, Novella e Romanzo”.

Anche con riferimento, dice il Professore, ad alcuni autori ed opere precisi: T. Di Lampedusa (Il Gattopardo), A. Saccà (Il Professore la Morte e la Ragazza), G. Morselli (Dissipatio H.G); per vederne la struttura narrativa e caratterizzare l’idea di romanzo.

Nelle due immagini, tratte da internet: T. Di Lampedusa e G.Morselli