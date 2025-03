Martedì grasso con le scuole a Tor Tre Teste

Si dice che a carnevale ogni scherzo vale e il Comitato di quartiere l’ha combinata davvero grossa a Tor Tre Teste! E la notia è che le scuole di Tro Tre Teste sono state protagoniste di uno splendido Martedì grasso, oggi 4 marzo 2025.

Una folle, bellissima e colorata sfilata di 400 bambini delle scuole di quartiere: Olcese, Lepetit, Sibilla, Pergolato nessuno escluso.

I bambini si sono ripresi tutto: le strade, la festa, le risate, il calore della gente ma soprattutto il loro quartiere.

Ed è proprio questo l’obiettivo che il Comitato Nuova Tor Tre Teste Attiva, in particolare nelle persone del suo Presidente Angelo Grassi e delle Segretarie/ Organizzatrici dell’ evento Valeria Loggetto e Laura Diotallevi, volevano raggiungere.

Un sentito ringraziamento per la sempre prorompente disponibilità va al Preside dell’ I.C. Olcese Dott. Amoroso, al corpo docenti e agli alunni.

Un ringraziamento all’associazione Vo.La.Re ODV, nelle persone di Giorgio Gonnella e Teo Giannini

Si ringraziano i rappresentanti delle istituzioni presenti Cecilia Fannunza – Assessore Politiche Educative, Maurizio Mattana – Presidente Commissione sport e cultura e David Di Cosmo – Presidente Consiglio Municipale.

Gli alunni si sono costruite le maschere in classe ispirandosi a tematiche diverse con le quali hanno invaso le vie del quartiere partendo dal parcheggio di via Campari che hanno percorso tutto fino in fondo fino alla chiesa parrocchiale di San Tommaso per poi tornare indietro e procedere, percorrendo via Viscogliosi verso lo spazio verde di via Olcese dove si sono radunati tutti gli alunni mascherati assistiti in sicurezza dai volontari del comitato di quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva e dai Volontari per l’ambiente di Roma Est odv, dalla polizia municipale di Roma Capitale, dai carabinieri di zona e da agenti della polizia del Commissariato.

All’animazione ha provveduto l’associazione Tendiamoci la mano che con i suoi figuranti mascherati da clown ha divertito i ragazzi che hanno sfilato per le vie del quartiere in maschera.

Un’esperienza senz’altro da replicare nei prossimi anni.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.