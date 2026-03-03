Massaggio infantile da Latte & Coccole
Un nuovo ciclo di tenerezza per genitori e bimbi dall’11 marzo
Presso Latte & Coccole – associazione di promozione sociale ( in via Cave di Pietralata 14, Roma), dall’11 marzo 2026 prenderà il via: Massaggio infantile, un nuovo ciclo di tenerezza per genitori e bimbi.
Informazioni sul corso
Il percorso prevede:
6 incontri dalle 14.00 alle 15.30
1 ora e mezza ciascuno
Un incontro in più , per ampliare gli argomenti e dedicare spazio anche ad altri temi di interesse per i genitori
Aperto anche ai papà o fratellini/sorelline
Questo tempo aggiuntivo permette di approfondire la pratica del massaggio e anche di creare uno spazio di confronto, ascolto e condivisione tra mamme e papà. C’è un linguaggio che i bambini comprendono fin dalla nascita: il tocco.
Il Massaggio Infantile AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile) non è solo una tecnica, ma un vero e proprio rituale di connessione che rafforza il legame tra genitore e bambino, creando uno spazio di ascolto, presenza e amore.Un ponte tra cuore e pelle.
Il massaggio infantile favorisce:
La conoscenza reciproca
Lo sviluppo di un intenso legame affettivo tra mamma/papà e bambino
Una comunicazione profonda e autentica
Attraverso il contatto consapevole, il genitore impara a riconoscere i segnali del proprio bambino, mentre il piccolo si sente accolto, compreso e al sicuro.
È un momento esclusivo, lontano dalle distrazioni, in cui il tempo sembra rallentare.
Benefici per lo sviluppo fisico e la maturazione
Il massaggio non è solo coccola: è anche uno stimolo fondamentale per la crescita armoniosa del bambino.
Agisce positivamente su più livelli, perché stimola:
Gli organi di senso, favorendo la percezione di sé e del proprio corpo
I diversi apparati fisiologici, sostenendo le funzioni vitali
La digestione, aiutando a prevenire e alleviare le coliche
Il rilassamento e il sonno, migliorando la qualità del riposo
La resistenza immunitaria
L’autoregolazione dei ritmi fisiologici (respirazione, frequenza cardiaca, nutrizione, evacuazione, ciclo sonno-veglia)
Il tocco amorevole e ripetuto crea una memoria corporea di sicurezza che accompagna il bambino nella crescita.
Una competenza che cresce con voi
Partecipare al corso significa imparare una pratica semplice ma potente, che potrete utilizzare non solo nei primi mesi di vita, ma anche con il bambino più grande, nei momenti di:
agitazione
stanchezza
difficoltà nel sonno
bisogno di rassicurazione
Il Massaggio Infantile diventa così uno strumento concreto per favorire il rilassamento, rafforzare la relazione e creare rituali familiari carichi di significato.
Perché scegliere questo percorso?
Durante il corso:
Imparerete tecniche sicure e rispettose dei tempi del bambino
Sarete guidati passo dopo passo in un ambiente accogliente
Condividerete l’esperienza con altri genitori
Porterete a casa competenze pratiche da usare ogni giorno
Regalatevi uno spazio di connessione autentica. Offrite al vostro bambino un’esperienza di amore che nutre corpo, mente ed emozioni.
Il Massaggio Infantile AIMI è un incontro
Come in tutte le attività dell’associazione, i bambini sono i benvenuti e potrai allattare, addormentare, cambiare o far giocare il tuo bimbo/a senza nessun problema
Per informazioni e iscrizioni, contattate l’associazione e riservate il vostro posto per il ciclo di marzo:
www.latteecoccole.it – mail: info@latteecoccole.it – tel: 06 83924635
Sede: via Cave di Pietralata 14, Roma Parcheggio convenzionato per le socie.
