Massaggio infantile da Latte & Coccole

Presso Latte & Coccole – associazione di promozione sociale ( in via Cave di Pietralata 14, Roma), dall’11 marzo 2026 prenderà il via: Massaggio infantile, un nuovo ciclo di tenerezza per genitori e bimbi.

Informazioni sul corso

Il percorso prevede:

6 incontri dalle 14.00 alle 15.30

1 ora e mezza ciascuno

Un incontro in più , per ampliare gli argomenti e dedicare spazio anche ad altri temi di interesse per i genitori

Aperto anche ai papà o fratellini/sorelline

Questo tempo aggiuntivo permette di approfondire la pratica del massaggio e anche di creare uno spazio di confronto, ascolto e condivisione tra mamme e papà. C’è un linguaggio che i bambini comprendono fin dalla nascita: il tocco.

Il Massaggio Infantile AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile) non è solo una tecnica, ma un vero e proprio rituale di connessione che rafforza il legame tra genitore e bambino, creando uno spazio di ascolto, presenza e amore.Un ponte tra cuore e pelle.

Il massaggio infantile favorisce:

La conoscenza reciproca

Lo sviluppo di un intenso legame affettivo tra mamma/papà e bambino

Una comunicazione profonda e autentica

Attraverso il contatto consapevole, il genitore impara a riconoscere i segnali del proprio bambino, mentre il piccolo si sente accolto, compreso e al sicuro.

È un momento esclusivo, lontano dalle distrazioni, in cui il tempo sembra rallentare.

Benefici per lo sviluppo fisico e la maturazione

Il massaggio non è solo coccola: è anche uno stimolo fondamentale per la crescita armoniosa del bambino.

Agisce positivamente su più livelli, perché stimola:

Gli organi di senso, favorendo la percezione di sé e del proprio corpo

I diversi apparati fisiologici, sostenendo le funzioni vitali

La digestione, aiutando a prevenire e alleviare le coliche

Il rilassamento e il sonno, migliorando la qualità del riposo

La resistenza immunitaria

L’autoregolazione dei ritmi fisiologici (respirazione, frequenza cardiaca, nutrizione, evacuazione, ciclo sonno-veglia)

Il tocco amorevole e ripetuto crea una memoria corporea di sicurezza che accompagna il bambino nella crescita.

Una competenza che cresce con voi

Partecipare al corso significa imparare una pratica semplice ma potente, che potrete utilizzare non solo nei primi mesi di vita, ma anche con il bambino più grande, nei momenti di:

agitazione

stanchezza

difficoltà nel sonno

bisogno di rassicurazione

Il Massaggio Infantile diventa così uno strumento concreto per favorire il rilassamento, rafforzare la relazione e creare rituali familiari carichi di significato.

Perché scegliere questo percorso?

Durante il corso:

Imparerete tecniche sicure e rispettose dei tempi del bambino

Sarete guidati passo dopo passo in un ambiente accogliente

Condividerete l’esperienza con altri genitori

Porterete a casa competenze pratiche da usare ogni giorno

Regalatevi uno spazio di connessione autentica. Offrite al vostro bambino un’esperienza di amore che nutre corpo, mente ed emozioni.

Il Massaggio Infantile AIMI è un incontro

Come in tutte le attività dell’associazione, i bambini sono i benvenuti e potrai allattare, addormentare, cambiare o far giocare il tuo bimbo/a senza nessun problema

Per informazioni e iscrizioni, contattate l’associazione e riservate il vostro posto per il ciclo di marzo:

www.latteecoccole.it – mail: info@latteecoccole.it – tel: 06 83924635

Sede: via Cave di Pietralata 14, Roma Parcheggio convenzionato per le socie.

