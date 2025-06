Maturità 2025: inizia il conto alla rovescia per 47mila studenti del Lazio

Sta per scoccare l’ora X. Le agende segnano il 18 giugno, data simbolica per generazioni di studenti italiani: il giorno della prima prova scritta dell’Esame di Maturità, quella di italiano, uguale per tutti, da Roma a Palermo.

In tutto il Lazio saranno 47mila a sedersi tra i banchi per affrontare il primo vero “rito di passaggio” verso la vita adulta.

Di questi, oltre 34mila solo nella Capitale e nella sua provincia. Una folla di giovani, emozionati e tesi, pronti a sfidare paure e insicurezze con penna, coraggio e notti passate sui libri.

Un esercito distribuito tra 1.300 commissioni

L’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha già definito i numeri: poco più di 1.300 commissioni, di cui 950 solo nella Città metropolitana di Roma, saranno impegnate a vigilare, esaminare e, si spera, incoraggiare. Nelle altre province laziali, il quadro si distribuisce così:

Latina: 4.700 maturandi, oltre 140 commissioni

Frosinone: 4.200 studenti, circa 120 commissioni

Viterbo: 2.400 ragazzi, poco meno di 70 commissioni

Rieti: 1.300 studenti, circa 40 commissioni

Un’organizzazione imponente, che quest’anno sarà affiancata – come già nel 2023 – da una task force di supporto dedicata ai presidenti e alle commissioni d’esame, con punti di riferimento suddivisi per classi di concorso. Un sistema rodato, pensato per intervenire tempestivamente in caso di problemi e per garantire la regolarità delle prove.

Non solo numeri: un augurio a chi si gioca il futuro

Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutti i maturandi del Lazio:

“Esprimo il mio più sentito augurio a tutti gli studenti, ai docenti e al personale coinvolto. La Maturità rappresenti un momento di crescita e di successo per tutti. La dedizione dimostrata dagli studenti è la base per un futuro promettente e ricco di soddisfazioni”.

Tensioni, emozioni e sogni che cominciano da un foglio bianco

Il tempo delle simulazioni è finito. Quello dei pronostici sui temi pure. Ora resta l’attesa, quella vera, fatta di ansia, speranza e adrenalina. Per i ragazzi e le ragazze del Lazio, la Maturità non è solo un esame: è un capitolo che si chiude e uno nuovo che si apre, fatto di scelte, libertà, responsabilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.