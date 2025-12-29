Maurizio Sarri operato al cuore, come sta l’allenatore della Lazio

Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso il Policlinico Tor Vergata di Roma.

Un’operazione programmata che è perfettamente riuscita, restituendo al popolo biancoceleste un “Comandante” in piena forma.

Tecnologia hi-tech per il cuore del Mister

L’intervento, un’ablazione transcatetere con tecnologia PFA (Pulse Field Ablation), è stato eseguito dal luminare di fama internazionale, il Professor Andrea Natale.

L’operazione si è resa necessaria per correggere una fibrillazione atriale, un’aritmia cardiaca che era stata monitorata con attenzione già durante i test atletici estivi.

La scelta della tecnologia PFA rappresenta l’avanguardia del settore: un sistema che permette di trattare le aritmie con estrema precisione, riducendo i tempi di recupero e garantendo una sicurezza elevatissima per il paziente.

Il ringraziamento della Lazio

Attraverso una nota ufficiale, la S.S. Lazio ha voluto tranquillizzare i tifosi: «La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti». Un messaggio che sottolinea non solo l’eccellenza della sanità romana, ma anche il legame profondo tra il tecnico e l’ambiente laziale.

Countdown per la sfida contro il Napoli

Maurizio Sarri, che già mostra uno spirito combattivo, non ha intenzione di restare lontano dal campo a lungo. Dopo qualche giorno di assoluto riposo, il tecnico tornerà a dirigere le sedute a Formello.

L’obiettivo è chiaro: essere regolarmente al suo posto in panchina per la prima, infuocata sfida del 2026.

All’Olimpico arriverà il Napoli di Antonio Conte, un incrocio tra ex e grandi tattici che promette di infiammare la corsa Champions. Il Comandante è pronto a riprendere il timone.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.