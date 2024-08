Meleo-Diaco (M5s), evitare sgomberi ad agosto in zona stadio a Pietralata

“Siamo sinceramente preoccupati per il rischio concreto di sgomberi in pieno agosto dei cittadini che vivono nelle pertinenze di via degli Aromi in zona Pietralata, laddove dovrebbe sorgere il prossimo stadio dell’AS Roma.

Raccogliamo quindi l’allarme lanciato dai Comitati, anche perché in merito ai summenzionati sgomberi sussistono delle sentenze che hanno avuto esiti disparati:

dunque sarebbe cosa buona e giusta evitare un’operazione di questo tipo che porterebbe grave nocumento a una fetta di cittadinanza in un periodo già stressante e difficile di suo.

Il progetto dello stadio non può non contemplare al suo interno tutte le tutele per il patrimonio privato dei cittadini e per quello pubblico della città, esempio su tutti il rispetto per i boschi e il verde urbano.

Continueremo allora a seguire e a monitorare con attenzione la vicenda, perché nessuno subisca danni”.

Così in una nota congiunta i consiglieri capitolini del M5S Linda Meleo e Daniele Diaco.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙