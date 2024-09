Meleo-Rosati (M5s), occupata scuola via Palenco a Rebibbia, chiediamo intervento urgente

“Risalgono a maggio scorso la nostra interrogazione e gli accessi agli atti riguardo lo stato del progetto di manutenzione straordinaria della scuola di via Liberato Palenco, nel quartiere di Rebibbia nel IV Municipio, finanziato con fondi PNRR.

Avevamo incontrato i cittadini, che ci avevano riferito di essere in attesa dell’inizio del lavori, e avevamo più volte sollecitato un’accelerazione sulle procedure, in quanto la scuola era chiusa da due anni e oggetto continuo di furti e atti vandalici, ed era oggetto di possibili occupazioni.

Ebbene, non solo non abbiamo più avuto alcun riscontro in merito alle nostre richieste, ma ora, come temevano i Comitati, la scuola è stata anche occupata. Chiediamo un intervento urgente che liberi immediatamente la scuola – che un tempo era un piccolo gioiello incastonato nel parco urbano di Aguzzano, a servizio della borgata – gestendo eventuali situazioni che richiedano supporto sociale.

Sull’edificio scolastico di via Palenco sono stati investiti dei fondi del PNRR, ma in merito all’attuazione del progetto di ristrutturazione non abbiamo più avuto alcuna notizia dal Presidente del IV Municipio, nessuna carta, nessun appunto sui lavori di gara.

Riteniamo allora che se il Municipio non è in grado di gestire la questione è forse il caso che il sindaco Gualtieri avochi a sé o all’assessore ai Lavori pubblici le competenze in merito, perché le periferie capitoline – e qui abbiamo l’esempio di Rebibbia – non possono essere abbandonate all’incuria e al degrado come sta avvenendo in questa circostanza”.

Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e il capogruppo del M5S in IV Municipio Stefano Rosati.

