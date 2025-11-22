Mentre il centrodestra aspetta Malagò, Fabio Sabbatani Schiuma apre la partita del 2027

Il centrodestra romano resta ancora avvolto nell’attesa: per il nome del candidato sindaco del 2027 bisognerà aspettare almeno la primavera, quando Giovanni Malagò – il prescelto in pectore – scioglierà le riserve.

Ma mentre la grande partita per il Campidoglio rimane congelata, c’è già qualcuno pronto a muovere la prima pedina. E quel nome è Fabio Sabbatani Schiuma, il primo a lanciarsi ufficialmente verso le prossime elezioni comunali.

Vecchia conoscenza della politica capitolina, Fabio Sabbatani Schiuma è oggi capo segreteria del presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma.

La sua carriera parte da Roma Est, dalle battaglie territoriali dei primi anni, fino all’ingresso in Campidoglio nel 2008, grazie alla vittoria di Gianni Alemanno.

Nel 2016, con la Lega, tentò la scalata alla presidenza del V Municipio: corsa mancata, ma non abbandonata. Ora torna con largo anticipo rispetto ai tempi tradizionali, deciso a riaprire il suo rapporto con gli elettori.

E sceglie un luogo simbolico per farlo: il mercatino di Conca d’Oro, nel cuore del III Municipio. Qui, sabato 22 novembre alle 10.30, inaugurerà il tour “Roma 2027 – La parola ai cittadini”, una campagna itinerante che promette di attraversare tutti i municipi della Capitale. Un debutto in grande stile, accompagnato da una pattuglia di big di Fratelli d’Italia.

Con lui ci saranno Aurigemma, il senatore Marco Scurria, il deputato e presidente della federazione romana Marco Perissa e Francesco Filini, storico volto del parlamentino di piazza Sempione e oggi parlamentare.

“Roma non si governa dai palazzi – sottolinea Sabbatani Schiuma, dirigente nazionale di FdI e responsabile del dipartimento ‘La città della notte’ –. Roma si governa ascoltando chi ogni giorno la tiene in piedi. Dalla partecipazione nascono le proposte, dalla strada nasce una visione di città molto diversa da quella dell’attuale sindaco Gualtieri”.

A condurre la giornata sarà l’attrice e opinionista Veronica Ursida, chiamata a presentare l’evento e ad aprire ufficialmente questo viaggio politico tra mercati, piazze e quartieri.

Un percorso che, nelle intenzioni di Fabio Sabbatani Schiuma, vuole essere un ritorno alle radici della sua storia politica: incontrare la città partendo da chi la vive, non da chi la osserva dai piani alti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.