Mercati rionali fermi al palo?

Lunedì 16 settembre 2024 si è tenuto un incontro nella sede del V municipio di via di Torre Annunziata al quale ha partecipato parte della Giunta Caliste, M. Papetti della Confcommercio, la Dirigente dell’ufficio Commercio, il Direttore Apicale del V Municipio e gli assessori M. Lostia per i LL.PP. e M. Ricci per il Commercio, presente anche il consigliere M. Pietrosanti presidente della Comm.ne commercio.

Papetti della Confcommercio ha chiesto di approfondire la questione sulle attività di Parrucchiere, Barbiere e Tautatori in quanto ravvisa una confusione interpretativa del recente DL uscito per il Commercio ambulante e non per le attività all’interno dei mercati (dove invece per queste attività ritenute innovative la Giunta comunale sta lavorando su un aumento delle percentuali dall’attuale 15 al 40%).

Nel suo intervento il sindacalista Tredicine ha parlato positivamente delle nuove attività che potrebbero dare un impulso determinante per il rilancio dei mercati che stanno vivendo ormai da anni stagioni all’insegna di tanti sacrifici e lavoro ma con scarsi riscontri economici. Tredicine ha anche chiesto e sollecitato il municipio affinché incontri tra OO.SS, AGS e Istituzioni avvengano con maggiore frequenza, richiesta immediatamente accolta dal presidente Caliste già a partire dal prossimo mese di ottobre.

Antonio D’Angelo di Mercati d’Autore ha affermato che tra Comune, Municipi e dirigenza Tecnico/Amministrativa deve cessare quel rimpallo di responsabilità che poi non fa altro che incrementare le criticità.

Il presidente Caliste nel suo intervento aveva parlato delle difficoltà economiche per affrontare il problema della manutenzione all’interno dei mercati, basti pensare che sul Titolo2, quello per fare manutenzioni straordinarie nel Bilancio sono stati messi zero euro e per quella ordinaria che per effetto della nuova convenzione passerà a carico delle AGS, solo 54.000 euro per ben 9 Plateatici mercatali.

L’Arch. Saulli Resp. nella UOT per quanto concerne manutenzioni e lavori vari per gli immobili di proprietà Comunale che comprendono sia immobili residenziali, che scuole e asili nido per arrivare infine ai 9 mercati ha confermato che con le poche risorse economiche a disposizione si può far poco.

L’Arch. Saulli ha anche informato che finalmente dopo anni di fermo e un enorme lavoro per arrivare ad avere una offerta seria, il tapáis roulant del Mercato Insieme di viale della Primavera (fermo ormai da anni) sarà rimesso in funzione.

Purtroppo il finanziamento insufficiente, ha detto l’architetto, consentirà di attivarlo solo a metà, magari solo a salire.

M. Pietrosanti ha sottolineato come da ripetuti e frequenti incontri e sopralluoghi nei mercati con le AGS ha più volte evidenziato le criticità che vanno dal tapáis roulant e dalla pavimentazione del mercato Insieme, al completamento dell’impianto di ricambio dell’aria al mercato coperto Iris, dove per la mancanza del motore, cittadini ed esercenti hanno passato giornate infernali per l’elevata temperatura.

Pietrosanti è d’accordo ad incrementare questo tipo di incontri e a lavorare già dalle prossime settimane nelle commissioni competenti per recepire le richieste che arrivano dalle AGS, trasformarle in progetti, inserendo nella proposta di bilancio le richieste dei fondi sostenendole poi nell’aula Giulio Cesare.

Del resto diciamo noi che eravamo presenti all’incontro, è così che hanno fatto tutti i Municipi alcuni dei quali si sono visti approvare richieste in bilancio per centinaia di migliaia di euro con cui stanno ristrutturando mercati facendoli più sicuri, moderni e accoglienti. Siamo a metà consiliatura e quindi si può fare!

