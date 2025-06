Mercato Coperto Iris… finalmente con anni di ritardo si cambia aria!

Un progetto partito sotto l’amministrazione pentastellata di Boccuzzi si è imbattuto in inspiegabili problematiche che hanno fatto sudare e non poco sia gli operatori che la clientela. Adesso, almeno secondo quanto dichiarato dal tenace presidente dell’AGS, sig. Simone Daneri, che ha ricevuto dalla UOT rassicurazioni in merito, i lavori dovrebbero riprendere con il montaggio di canaline e motori, che finalmente pomperanno aria fresca e filtrata all’interno della storica struttura.

Ovviamente a trarne giovamento saranno in primo luogo gli operatori seguiti da una più che fedele clientela e non dimentichiamolo i prodotti, su tutti la verdura e la frutta.

Questo è quanto abbiamo appreso nella giornata di martedì 10 giugno, durante il sopralluogo effettuato insieme a Antonio Pietrosanti presidente della Commissione Commercio del Municipio V, in quello che a Centocelle è considerato la bomboniera del commercio mercatale. Pulizia, prodotti di qualità freschi e a prezzi competitivi, queste le peculiarità di questo mercato.

La visita era anche per fare il punto su un lavoro partito come già detto, nientemeno che durante la Giunta Boccuzzi, un’opera non più rinviabile visto che ormai le temperature vanno sempre più in alto arrivando anche a creare problemi respiratori sia ai lavoratori che alla clientela.

La bella notizia ha colto di sorpresa il presidente della Commissione, segno evidente del poco dialogo tra funzionari e politica. Una circostanza che mi ha riportato indietro nel tempo, a quando – prima della mia collaborazione con Abitare A– ero attivamente impegnato nella giunta dell’allora Municipio VII.

Confesso che, quando il presidente dell’AGS, Simone Daneri, ha ricordato con un paio di battute quel periodo, ormai risalente a una quindicina d’anni fa, in cui i municipi non erano ancora stati accorpati, ho pensato a quanto diverso fosse allora il dinamismo tra i componenti della giunta e i tecnici della UOT, capaci di rispondere con una sollecitudine oggi impensabile a ogni problema serio.Un riconoscimento che lo confesso mi ha dato una certa soddisfazione.

E’ stato un attimo, poi rientrato nel mio ruolo di giornalista ho scattato qualche foto per mostrare a chi magari non lo frequenta, un luogo pulito, con commercianti che operano con maestria e con prodotti freschi e convenienti.

Ovviamente non potevamo non fare un paio di minuti di intervista al Presidente dell’AGS Simone Daneri che all’interno del mercato Iris gestisce un Box di Norcineria. Sicuramente torneremo per l’evento che stanno organizzando per il mese di settembre e che speriamo con aria pulita e fresca.

