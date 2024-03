Mercato di Torre Maura, approvato lo spostamento di sede

L’assembela Capitolina ha approvato la delibera che avvia il percorso burocratico per istituire il nuovo mercato di Torre Maura. Attualmente il mercato si trova in piazza degli Alcioni dove, però, sono rimasti aperti solo pochi banchi e in una situazione di degrado. La nuova sede dovrebbe nascere nel vicino viale di Torre Maura, nello spazio del capolinea degli autobus e del parcheggio auto.

“Questa è una delibera di indirizzo fondamentale – ha commentato il proponente del testo, Mariano Angelucci. – Questo mercato necessita di uno spostamento perchè oggi si trova su una sede impropria, a due passi da due scuole elementari e da una materna, vicino ad una chiesa dove rischia di impedire il passaggio ai mezzi di soccorso. Il mercato resterà a Torre Maura, in una zona migliore che porterà benefici ai cittadini del quartiere ma anche ai lavoratori dello stesso mercato“.

