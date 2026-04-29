Mercato di via Orvieto, c’è la firma: al via il restyling da luglio. Nascerà una piazza per eventi

Dopo anni di attese e rinvii, il mercato di via Orvieto si prepara a una trasformazione profonda. La giunta del Municipio VII, guidata dal presidente Francesco Laddaga, ha dato il via libera al provvedimento che segna l’avvio della fase operativa: gli attuali chioschi sullo spartitraffico verranno rimossi per lasciare spazio a una nuova configurazione urbana, con una piazza pedonale e strutture completamente rinnovate.

Il progetto, richiesto da tempo dai residenti dell’area Appio-Latino, entra così nella sua fase decisiva dopo un percorso iniziato nel 2021 e segnato da rallentamenti tecnici e passaggi amministrativi complessi.

Il cantiere in più fasi

L’intervento sarà realizzato senza interrompere le attività commerciali del mercato, attraverso una riorganizzazione progressiva degli spazi.

Nella prima fase, gli operatori saranno trasferiti temporaneamente nella parte alta di via Orvieto, nel tratto compreso tra via Terni e via La Spezia.

Successivamente, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, prenderanno avvio le operazioni di demolizione dei vecchi box nella porzione inferiore, verso via Taranto. Una scelta programmata nel periodo estivo per limitare l’impatto sulle attività economiche.

La fase conclusiva prevede la realizzazione della nuova piazza urbana nell’area alta, destinata a diventare uno spazio aperto per eventi, socialità e iniziative culturali.

Impatto sul quartiere

Secondo l’assessora al Commercio Silvia Pieri, il progetto garantirà la continuità delle attività senza ridurre il numero delle postazioni, che resteranno invariate pur in un contesto completamente riqualificato.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la qualità architettonica dell’area, dall’altro restituire al quartiere uno spazio pubblico più vivibile e funzionale. La nuova piazza, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà diventare un punto di riferimento per la socialità locale.

Anche la presidente della commissione commercio Maria Mazzitelli ha sottolineato come il progetto sia arrivato a compimento dopo un lungo percorso amministrativo, segnato da varianti urbanistiche e verifiche ambientali che hanno rallentato l’iter.

Un percorso tecnico complesso

Per arrivare all’avvio dei lavori è stato necessario superare diverse fasi autorizzative, tra cui la gestione della variante urbanistica e le procedure legate alla valutazione ambientale. Un iter lungo, che ha richiesto anche un coordinamento dedicato da parte dell’amministrazione capitolina.

Con il progetto esecutivo già approvato e le risorse finanziarie definite, il Municipio VII si avvia ora verso la fase più concreta dell’intervento: la trasformazione fisica di uno degli spazi commerciali storici del quartiere Appio-Latino.

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