Mercato Piazza Diodati: arriva la firma con RFI per il comodato d’uso

Firmato il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Municipio XV e Rete Ferroviaria Italiana relativo al mercato di Piazza Diodati.

Una sigla che sblocca una situazione di incertezza amministrativa trentennale che aveva tenuto sospese le sorti del mercato e di tutti i suoi operatori. Dopo questo passaggio, il Municipio potrà ora approvare definitivamente il piano del commercio. Il contratto ha una durata di dieci anni, decorrenti dal 27 maggio 2025, e la disponibilità di RFI alla proroga di ulteriori cinque anni.

“Si tratta di un passaggio storico per il territorio. Con la disponibilità dell’area, sarà infatti possibile procedere alla modernizzazione del mercato, dotandolo di nuovi banchi funzionali e attrezzature adeguate, sul modello del recente intervento realizzato a Ponte Milvio.

È proprio infatti da questo momento che potremo iniziare a ragionare sulla riqualificazione di Piazza Diodati, in attesa che partano anche i lavori di Piazza Monteleone di Spoleto.

Il 2025 sarà anche l’anno dei mercati: restituiamo dignità, decoro e servizi ai nostri quartieri, valorizzando luoghi che sono al centro della vita sociale e commerciale delle comunità” dichiarano il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio, alle Attività Produttive e allo Sport, Tommaso Martelli.

