Mercoledì 28 maggio 2025, sciopero dei tassisti

Nella giornata di Mercoledì 28 maggio 2025, proclamato lo sciopero di 24 ore dei tassisti nel territorio di Roma Capitale indetto dal sindacato Usb.

La protesta prende di mira l’inazione del Comune di Roma e l’“abusivismo relativo” denunciato dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che i tassisti leggono come un’ammissione di resa davanti all’aggressività di noleggi e piattaforme multinazionali come Uber e altri servizi NCC.

L’USB chiede sanzioni rigorose per gli NCC che non rispettano le regole, l’applicazione integrale degli articoli 29 e 31 del regolamento taxi, un controllo incrociato degli accessi in ZTL e delle autorizzazioni comunali, e il rilancio del servizio pubblico attraverso campagne informative come quella sul numero Chiama Taxi 060609.

