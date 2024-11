Meteo a Roma e nel Lazio, arriva il freddo e cadono primi fiocchi di neve al Terminillo: Oggi termosifoni accesi

Il tepore autunnale che ancora accarezzava Roma e il Lazio ha lasciato bruscamente spazio al gelo. L’aria fredda proveniente dai quadranti orientali è arrivata con prepotenza, spazzando via ogni illusione di un novembre mite.

Il risultato? Temperature in picchiata, le prime nevicate sulle montagne romane che, già da questa mattina, hanno dato il via all’accensione dei riscaldamenti, come previsto dall’ordinanza comunale.

Mentre la capitale si risveglia avvolta in un freddo pungente, l’Appennino laziale regala un assaggio d’inverno vero: i primi fiocchi di neve hanno iniziato a imbiancare il Terminillo, Monte Fratta e Campo dell’Osso, trasformando i paesaggi in cartoline da sogno.

Non è la prima volta che il Terminillo si veste di bianco in anticipo: già a settembre, un’improvvisa ondata di freddo aveva fatto cadere i primi fiocchi, ma quella era stata una curiosità fuori stagione. Le temperature minime sono in ulteriore diminuzione.

La neve è ancora leggera, una spolverata, ma abbastanza per scatenare l’entusiasmo degli appassionati. I social sono già invasi da foto e video delle prime cime innevate, con gli utenti che celebrano l’arrivo dell’inverno con hashtag come #NeveTerminillo e #InvernoRomano.

Nel frattempo anche in città le temperature saranno più fredde. A Roma, nelle prime ore di oggi infatti, le minime, risulteranno attorno ai 4/5 gradi.

Nell’alto Lazio e nel basso Lazio, nelle aree più interne minime più basse tra i 2 e i 3 gradi. Valori attorno allo zero invece si avranno nelle aree più interne della regione Lazio.

Le previsioni per il weekend a Roma e nel Lazio

Nel prossimo fine settimana la situazione meteorologica rimarrà pressoché invariata con un sensibile aumento della nuvolosità nella giornata di domenica con possibili rovesci tra le aree costiere della regione e le zone interne.

Sabato giornata con cieli limpidi. Leggero aumento delle temperature minime nel weekend. Prossima settimana modelli incerti sul fronte meteo su un possibile arrivo dell’inverno in grande stile.

