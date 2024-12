Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l’allerta gialla per le successive 6-9 ore

La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla, valida dal primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre 2024, e per le successive 6-9 ore.

Le previsioni segnalano la possibilità di precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali, con particolare interesse per i settori tirrenico-meridionali della regione.

