Meteo Roma e Lazio: Caldo e Afa, è in arrivo una tregua. Da mercoledì 7 agosto rinforzo dell’anticiclone

Giorni roventi a Roma, con afa e temperature estreme che non danno tregua. Le previsioni indicano infatti un sole splendente e massime fino a 35°C, con un leggero vento da sud che purtroppo non basterà a dare sollievo dall’afa soffocante.

Anche per Sabato 3 Agosto si prevede caldo intenso, con temperature in salita fino a 36°C e cieli prevalentemente sereni. Le allerta meteo per afa restano in vigore.

Un po’ di respiro arriverà dopo il 3 agosto, con un lieve calo delle temperature e dell’umidità, ma il caldo rimarrà comunque sopra la media stagionale.

Domenica 4 Agosto si prevede una giornata soleggiata con massime di 34°C e un leggero calo dell’afa, ma l’allerta meteo rimane attiva.

La tregua sarà breve: dal 7-8 agosto l’anticiclone africano tornerà a farsi sentire, riportando le temperature fino a 36°C con notti tropicali intorno ai 27°C.

Possibili precipitazioni attorno al 12 agosto, ma le previsioni a lungo termine restano incerte. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi, cliccando qui.

