Meteo Roma: weekend instabile, torna la pioggia ma migliora domenica

Un fine settimana all’insegna della variabilità per la Capitale, con il meteo che si preannuncia incerto e a tratti piovoso.

Secondo gli esperti, a partire da oggi, venerdì 7 febbraio, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità, preludio di un peggioramento che si farà sentire soprattutto sabato. Non si escludono piogge sparse su Roma e sul resto del Lazio, anche se di breve durata.

Nel dettaglio, il maltempo interesserà principalmente il settore occidentale della regione, con un peggioramento atteso per sabato 8 febbraio.

Sono previste piogge sparse sulla provincia di Latina e su quella di Viterbo, mentre su Roma i fenomeni dovrebbero essere più deboli e intermittenti.

Sul frusinate, invece, si tratterà perlopiù di pioviggini. Il cielo si presenterà coperto già dalle prime ore del mattino, con precipitazioni più probabili tra il pomeriggio e la sera.

Domenica, invece, il tempo tenderà a migliorare progressivamente già dalla mattinata. I venti di Scirocco soffieranno con moderata intensità lungo le coste, con qualche raffica più sostenuta, mentre nell’entroterra prevarranno venti deboli o moderati da est.

Se nel breve termine la situazione sembra abbastanza delineata, i giorni successivi restano un’incognita. Gli esperti prevedono un leggero calo delle temperature a causa dell’arrivo di correnti più fresche da est.

Lunedì dovrebbe essere una giornata asciutta, ma tra martedì e mercoledì il maltempo potrebbe tornare protagonista con nuove piogge.

Per avere un quadro più preciso, sarà necessario seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni. La settimana, insomma, si apre sotto il segno dell’instabilità.

