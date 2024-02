Meteo, scherzo di Carnevale: Arriva il ciclone Pulcinella, porta pioggia e vento

E’ confermato: Dopo 20 giornate dominate dall’alta pressione subtropicale, arriva il ciclone Pulcinella con forte maltempo per tutto il Carnevale. Ultima settimana di caldo anomalo dunque, poi torna l’inverno con pioggia e neve: i primi segnali del cedimento si concretizzeranno nella giornata di Giovedì 8 Febbraio 2024, e da Venerdì 9 Febbraio 2024.

In particolare, nonostante nel weekend siano attese delle precipitazioni, i venti di Scirocco e di ‘Libeccio caldo’ manterranno ancora il sapore primaverile degli ultimi giorni. Ma, dalla prossima settimana, dal 12 Febbraio fino al 10 Marzo 2024, le previsioni sub-stagionali e i vari indici meteorologici prevedono un generale ritorno all’Inverno con valori non particolarmente rigidi, ma comunque non caldi o anomali come negli ultimi giorni. Intanto, le prossime ore saranno comunque caratterizzate da valori termici straordinari per questo periodo dell’anno.

Il ciclone Pulcinella:

Un primo cambiamento si paleserà come già detto in precedenza Venerdì 9 Febbraio 2024 con l’arrivo di un ciclone denominato ‘Pulcinella’: sono attese piogge diffuse al Nord, moderate tra Liguria e Lombardia ed il ritorno della neve sulle Alpi a quote medie, oltre i 1500 metri. Localmente le piogge interesseranno anche il versante tirrenico.

Da Sabato 10 Febbraio 2024 la situazione diverrà instabile anche al Centro-Sud e un po’ ‘sciroccata’ ovunque: soffieranno venti miti di Scirocco dal Nord-Africa e quindi il freddo sarà ancora lontano.

Domenica 11 Febbraio 2024, infine, il ciclone Pulcinella si approfondirà dal Mar Tirreno Centrale verso la Campania e porterà piogge e rovesci quasi ovunque da Nord a Sud: arriverà la prima giornata di maltempo dopo tante settimane, accompagnata da venti occidentali, ancora non freddi.

Il clima meno caldo, come detto, arriverà poi la prossima settimana ad iniziare da Lunedì 12 Febbraio 2024: molto probabilmente ritroveremo anche la neve fresca sugli Appennini, anche se le temperature non scenderanno su valori particolarmente freddi.