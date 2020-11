Meteorismo, chi sei?

La gran parte delle persone che regolarmente seguo nel mio studio ha problemi di gonfiore intestinale chiamato anche meteorismo; ma cos’è il meteorismo?

Il termine meteorismo è usato per indicare l’eccessiva presenza di gas nel tratto gastrointestinale. Si manifesta con gonfiore addominale, un disturbo molto diffuso nella popolazione di tutte le età. Si tratta di una fastidiosa sensazione di pienezza e tensione, estesa a tutto l’addome o circoscritta a una parte di esso, a volte associata ad un aumento visibile della circonferenza addominale. Il gonfiore può essere accompagnato da dolore e crampi addominali, in forma lieve o intensa, eruttazione e flatulenza.

La produzione di gas nel tratto gastrointestinale è il naturale risultato del processo di digestione. È, quindi, un fenomeno del tutto normale. Il gas deriva principalmente dall’ingestione di aria, durante la deglutizione di cibi e bevande, e dalla fermentazione di alcuni alimenti da parte dei “batteri buoni “ (flora batterica intestinale) presenti nell’intestino.

In condizioni di normalità, la maggior parte del gas è assorbita dalle pareti intestinali e messa in circolo nel sangue, per poi essere eliminata con la respirazione. L’eventuale gas in eccesso è espulso dalla bocca, con l’eruttazione, o attraverso l’ano.

I problemi di meteorismo e gonfiore addominale sorgono quando, per diversi motivi, il gas rimane intrappolato o non si muove correttamente lungo il tratto gastrointestinale, superando le normali quantità o quelle tollerate da ognuno.

In genere, la sovrapproduzione di gas dipende dal tipo di alimenti consumati o da abitudini alimentari sbagliate. Semplici variazioni nella dieta e l’adozione di uno stile di vita corretto, normalmente consentono di tenere i disturbi sotto controllo.

Andando più a fondo si parla di meteorismo dovuto ad una disbiosi (alterazione della flora batterica) intestinale fermentativa oppure putrefattiva; sulla prima si consiglia un regime alimentare povero di carboidrati e sulla seconda invece si riducono le proteine. In entrambi i casi il riequilibrio della flora batterica intestinale abbatte il meteorismo.

