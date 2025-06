Mille Miglia: la tradizionale manifestazione delle auto storiche scortata dalla Polizia Locale

Anche quest’anno la storica e suggestiva gara della Mille Miglia ha fatto tappa a Roma. Ieri le oltre 400 auto d’epoca sono state scortate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, con 30 unità del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) tra motociclisti e autopattuglie , lungo tutto il percorso che ha attraversato i luoghi iconici della città fino a Villa Borghese e via Veneto, dove si è tenuto l’evento conclusivo. Ulteriori pattuglie dei gruppi territoriali sono state impegnate nelle zone interessate dalle chiusure, per agevolare la viabilità e consentire il regolare svolgimento dell’evento.

