MIPIM 2025, Roma torna alla fiera internazionale di Cannes

Con una visione tutta proiettata verso il futuro, anche quest’anno Roma Capitale sarà presente al Mipim di Cannes.

Il Marché international des professionnels de l’immobilie, che parte oggi e va vanti fino al 14 marzo, è l’appuntamento immancabile per tutti i principali decision makers del comparto: tra sviluppatori, investitori, territori, agenzie di sviluppo, amministrazioni locali, fondi di investimento, società di costruzioni e di servizi; una kermesse da oltre 2.400 espositori provenienti da più di 80 Paesi che offre un ecosistema privilegiato in cui gli operatori possono incontrarsi, sviluppare progetti di investimento, raccogliere finanziamenti e avviare collaborazioni.

“L’anno scorso eravamo tornati a Cannes dopo una lunga assenza per presentare una città in piena trasformazione, oggi molti di quei progetti sono diventati realtà o lo stanno diventando: piazze, strade, parchi, infrastrutture riqualificate e rinnovati.

Roma è tornata al centro dell’interesse internazionale e vogliamo dunque dare continuità ad una nuova stagione di rigenerazione urbana raccontando agli investitori le tante opportunità che si stanno aprendo per ricucire i territori e costruire una città sempre più inclusiva, moderna e sostenibile” ha spiegato il Sindaco, Roberto Gualtieri.

Il claim che caratterizzerà la presenza di Roma, in linea con quanto spiegato dallo stesso sindaco durante il suo terzo Rapporto alla Città a novembre, sarà Roma, open to the future e ha l’obiettivo di dare continuità alla narrazione iniziata con “Trasforming Rome”. Al Mipim 2024 Roma aveva raccontato l’imponente piano di riqualificazione, rigenerazione e sviluppo messo in campo dall’amministrazione Gualtieri per trasformare, appunto, la Capitale d’Italia in una città più accogliente, più sostenibile, più efficiente in cui è più semplice e conveniente investire. Con “Roma, open to the future” la capitale vuole raccontare la nuova fase di apertura al futuro che vive la città, sia dal punto di vista degli interventi e delle opere concluse e inaugurate (o che lo saranno nei prossimi mesi) e sia come metodo di dialogo, collaborazione e cooperazione con gli investitori.

Roma è oggi una città che sta crescendo sul fronte degli investimenti immobiliari sia nel settore abitativo che in quello dell’ospitalità. Secondo alcune stime Roma ha rappresentato il 17% di tutti gli investimenti immobiliari professionali in Italia lo scorso anno, rispetto a una media dell’11% nel periodo 2020-2024 e gli investitori professionali hanno investito 1,7 miliardi di euro nel 2024, il doppio rispetto al 2023.

Questi dati confermano la credibilità della nuova visione strategica messa in campo dall’Amministrazione capitolina, soprattutto sul fronte della rigenerazione urbana per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e una nuova concezione di prodotto immobiliare che deve possedere un mix di funzioni e consentire modularità ed adattabilità in funzione delle esigenze del mercato.

Lo stand “Roma, open to the future”, realizzato con il supporto organizzativo di Risorse per Roma Spa e in partnership con Camera di Commercio di Roma e provincia e diverse realtà imprenditoriali nazionali e internazionali, sarà uno spazio moderno e innovativo, concepito per rappresentare proprio questa fase di “apertura” di Roma: all’ingresso dei suoi 200 mq (il doppio rispetto al 2024) sarà posizionato un portale luminoso da cui si accederà allo spazio espositivo allestito con un ledwall a parete di 9×2,5mt che fungerà da sfondo e offrirà una esperienza semi-immersiva.

Lo spazio ospiterà un ricco calendario di incontri, talk e workshop durante i quali si alterneranno, oltre al Sindaco Gualtieri, all’Assessore Veloccia e all’Assessore Zevi, i rappresentanti delle associazioni, aziende e investitori, nazionali e internazionali, leader nel settore del real estate.

Per presentare i progetti di riqualificazione edilizia, approvati o in corso di approvazione, sarà inoltre presentato anche il prototipo di un vero e proprio Digital Twin della città, a cui sta lavorando l’Assessorato all’Urbanistica in collaborazione con Esri Italia e ACCA Software. Nel prototipo saranno rappresentati i Bin (Building Information Modeling) dei principali programmi urbanistici, integrati con il Piano regolatore vigente e con tutti i servizi afferenti alle diverse aree di riqualificazione.

Il programma degli incontri che si terranno presso lo stand si aprirà alle 16.30 con il workshop Roma è ripartita a cui parteciperà l’assessore all’Urbanistica e alla città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia; domani, mercoledì 12 marzo, alle 10 ci sarà l’incontro Strategia e visione di sviluppo della città che vedrà la partecipazione del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e, alle 14.30 il workshop Affordable housing con l’assessore al Patrimonio e alle politiche abitative, Tobia Zevi.

Le informazioni e il calendario dettagliato di interventi e relatori.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.