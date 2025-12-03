“Mixis Officina delle erbe” vince l’Oro e l’Argento a Spirits Selection by CMB 2025

La piccola realtà artigianale “Mixis Officina delle erbe”, Viale della Venezia Giulia 16, fondata e gestita da due erboriste nel quartiere di Villa Gordiani di Roma, arriva sul podio mondiale conquistando le medaglie d’Oro e d’Argento! Vincono con due Bitter, “Aromatico Fruttato” e “Amaro Secco”, lo Spirits Selection del Concorso Mondiale di Bruxelles 2025, il prestigioso concorso in cui vengono valutati e classificati, da una giuria di esperti di varie nazionalità, migliaia di spirits prodotti in tutto il mondo.

I Liquori di Mixis Officina delle erbe sono l’espressione dell’esperienza erboristica di Cinzia Carbone e Sara Calvitti, socie e ideatrici del progetto.

I vincenti sono il Bitter “Aromatico Fruttato” e il Bitter “Amaro Secco”: due liquori da gustare come aperitivi o digestivi, in purezza o in miscelazione, che sprigionano tutta la loro complessità e freschezza al primo assaggio. Nati percorrendo due binari di gusto, l’Amaro ed il Fruttato, nella loro diversità hanno saputo colpire nel segno, affascinando i giudici della Spirits Selection 2025, che così li commentano:

Bitter Aromatico Fruttato – “La struttura raggiunge un notevole equilibrio tra dolcezza e amarezza, con quest’ultima che aggiunge carattere senza dominare. Il finale è persistente, con una freschezza che invita a prolungare la degustazione.”

Bitter Amaro Secco – “Un liquore ben equilibrato che combina armoniosamente freschezza fruttata, complessità erbacea e struttura amara – in un profilo coerente a più livelli.”

Un risultato importante che premia la ricercatezza del prodotto finale, la qualità delle materie prime e l’autenticità della lavorazione artigianale.

“Questo premio ci riempie di soddisfazione e avvalora il nostro lavoro ed il nostro impegno. Abbiamo deciso di partecipare alla Spirits Selection 2025 tra mille perplessità e con un sorriso tirato. Ci sembrava qualcosa di enorme per noi che siamo un Laboratorio davvero artigianale, produciamo piccoli lotti e facciamo ogni cosa servendoci di quattro mani e due teste, le nostre! Ma crediamo molto nel valore dei nostri prodotti, nell’impegno e nella passione con cui li creiamo, e questo ci ha spinto ad iscriverci. Siamo davvero orgogliose del riconoscimento ricevuto e di aver colpito una giuria di esperti internazionali!” commentano Cinzia e Sara.

Mixis Officina delle erbe nasce nel 2018, è una piccola realtà ma sono tanti gli aspetti che contiene: è una Bottega erboristica di quartiere, un Laboratorio di trasformazione delle piante officinali, un Liquorificio artigianale.

I Liquori, parte del progetto che prende il nome di “Spirito Erboristico”, vengono realizzati nel piccolo Laboratorio alle spalle della Bottega in modo completamente artigianale e le due erboriste seguono personalmente l’intero ciclo di produzione, dalla creazione della formula alla lavorazione, dalla progettazione grafica al confezionamento a mano di ogni singola bottiglia.

“Abbiamo voluto creare un luogo dove esercitare il mestiere dell’Erborista in ogni sua declinazione. Lavoriamo ogni giorno con le piante officinali ed il nostro obiettivo è quello di valorizzare le loro potenzialità in ogni preparazione che facciamo.

Nei Prodotti erboristici la massima attenzione è rivolta all’estrazione di principi funzionali che possono sostenere il nostro benessere.Nella creazione dei Liquori la ricerca segue due binari, proprietà digestive e note aromatiche, si intraprende il viaggio partendo dallo studio e si arriva al termine della sperimentazione solo quando si raggiunge il giusto equilibrio e la struttura desiderata.

In entrambi i casi la qualità della materia prima è il requisito su cui si fonda l’unicità dei nostri prodotti. Non utilizziamo additivi, aromi, caramello e coloranti. Il prodotto finale, pur conservando il carattere distintivo della ricetta, è sempre unico ed ogni lotto ha la sua personalità connessa alle variazioni stagionali delle materie prime utilizzate. Per questo scriviamo su ogni etichetta l’anno di produzione ed un numero

distintivo.”

La produzione dei Liquori “Mixis Officina delle erbe” è inoltre composta da:

AMARO ALLE ERBE – GORDIANI – AROMATICO

AMARO ALLE ERBE – GORDIANI – DRY

AMARO TONICO – RADICI – GENTILE

ANICE FORTE – MIXìS

Mixis officina delle erbe s.c.a r.l.

https://officinamixis.it

Sede operativa:

Viale della Venezia Giulia 16,

angolo via Attilio Hortis

00177 Roma – RM- Italia

P.Iva 14891561004

Tel 0688921164

ORARI BOTTEGA:

Lunedì/Sabato 10:00 13:00; 16:00 19:30

