La Contrada Teatro Stabile di Trieste / ABC Produzioni

presentano

Monica Guerritore in L’anima buona di Sezuan

di Bertolt Brecht

un omaggio a Giorgio Strehler

traduzione di Roberto Menin

dal 29 ottobre al 10 novembre

personaggi e interpreti

MATTEO CIRILLO Yang Sun, un aviatore senza lavoro/ il falegname LinTo

ALESSANDRO DI SOMMA Secondo Dio/ il bambino/la vedova Li

VINCENZO GAMBINO Wang, un venditore d’acqua/ il fratello zoppo

NICOLO’ GIACALONE il barbiere Shu Fu/ il marito

FRANCESCO GODINA il poliziotto/il nipote gagà/ Primo Dio

MONICA GUERRITORE Shen Te alias Shui Ta

DIEGO MIGENI Terzo Dio/la Signora Mi Tzu

LUCILLA MININNO Signora Yang/ la moglie

scene da un’idea di Luciano Damiani

disegno luci Pietro Sperduti

costumi Valter Azzini

direttore dell’allestimento Andrea Sorbera

collaborazione musicale Paolo Danieli

assistente alla regia Ludovica Nievo

regista assistente Leonardo Buttaroni

regia MONICA GUERRITORE

ispirata all’edizione di Giorgio Strehler (Milano 1981)

TRAMA

Nella capitale della provincia cinese del Sezuan giungono tre dèi alla ricerca di qualche anima buona e ne trovano solo una nella prostituta Shen Te, che accorda loro ricovero per la notte. Il compenso per tale atto di bontà è una tonda sommetta, mille dollari d’argento, ossia, per Shen Te, la possibilità di vivere bene. Ma il compenso è accompagnato dal comandamento di continuare a praticare la bontà. La povera Shen Te apre una tabaccheria e si trova subito addosso uno sciame di parassiti, falsi e veri parenti bisognosi, esigenti fino alla ferocia, da cui Shen Te è costretta a difendersi. Per farlo, una notte, si traveste da cugino cattivo e spietato con tutti. A complicare la situazione però interviene l’amore…

NOTE DI REGIA

Nell’Anima Buona di Sezuan c’è un piccolo popolo di abitanti che è tutti i luoghi del mondo: essi appaiono come buffi, straniti e imperiosi personaggi più veri e precisi che nel mondo reale. Nel mio spettacolo sarà forte l’influenza del mio Maestro.

Nell’Anima Buona c’è tutta la tenerezza e l’amore per gli esseri umani costretti dalla povertà e dalla sofferenza a divorarsi gli uni con gli altri, ma sempre raccontati con lo sguardo tenero di chi comprende. In questi anni durissimi solo il teatro può raccontarci dal di dentro, rendendoci consapevoli delle maschere ringhianti che stiamo diventando.

Mettere in scena la meravigliosa parabola di Brecht risponde alla missione civile e politica del mio mestiere. Teatro civile, politico, di poesia. (Monica Guerritore).

ORARI SPETTACOLI

da martedì a sabato ore 21

domenica ore 17

giovedì 31 ottobre giovedì 7 novembre ore 17

mercoledì 6 novembre ore 19

sabato 9 novembre ore 17 e ore 21

Lo spettacolo ha una durata di 2 ore e quaranta minuti incluso intervallo

INFO

botteghino 06.6794585

mail biglietteria@teatroquirino.it

www.teatroquirino.it

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino