Monolocale il 13 dicembre allo Spazio Diamante

Monolocale allo Spazio Diamante

con: Artisti collettivo Monolocale

da un’idea di Daniele Coscarella

con Daniele Coscarella, Adriano Russo, Dario Tacconelli, Fabrizio Mazzeo,

Marco Landola, Micol Pavoncello (inquilini attori vari in attesa)

Durata. 80 minuti

Tipologia: Monologhi – Comedy e Musica dal Vivo

Sarà in scena allo Spazio Diamante il 13 dicembre lo spettacolo Monolocale, con gli “Artisti collettivo Monolocale”, da un’idea di Daniele Coscarella e con in scena Daniele Coscarella, Adriano Russo, Dario Tacconelli, Fabrizio Mazzeo, Marco Landola, Micol Pavoncello e inquilini attori vari in attesa.

Lo spettacolo è una Home Comedy di performance teatrale ambientato in un Monolocale. Il pubblico si ritrova immerso in una casa spettacolo coinvolgente piena di storie, parole, musica e colpi di scena. Mattatori della serata sono gli Inquilini attori con i loro monologhi che nascono da un vissuto quotidiano. Il risultato è un’esperienza tragicomica collettiva, dove il pubblico si sente parte integrante della serata e protagonista dei temi scelti. Improvvisazione, ritmo e divertimento, saranno gli ingredienti di un evento da ricordare. Non c’è palco o quarta parete ma solo l’intimo salone di casa!

Monolocale nasce all’Accento Teatro nel cuore di Testaccio a Roma nel 2015 e coinvolge più di 20 attori inquilini. Uno spettacolo fatto in casa con attori che raccontano storie in forma di monologo. Si ride, si piange, si beve, si mangia, si riflette, si suona la chitarra, si va in bagno, si sta insieme. Lo spettacolo ha una sua espressione intima che contamina il pubblico, fino a farlo diventar un amico di casa a cui raccontare una storia. Un format dove autori e attori s’incontrano per presentare e sperimentare i propri testi all’interno di una serata.

Può essere definita “Home Comedy Teatrale” o semplicemente una “Jam Session teatrale” circondati da un pubblico curioso. Nel nostro Monolocale, qualsiasi cosa può accadere, si può ridere o riflettere, emozionarsi o commentare con il padrone di casa quello che sta accadendo.

Dopo più di 50 repliche in spazi, locali e teatri off, nel 2019 nasce il sito monolocalespettacolo.com con la Tv di Casa e la Sala Condominiale, un modo per continuare lo spettacolo anche online e lontano dalle serate.

