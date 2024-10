Monsignor Baldassare Reina: nuovo vicario generale della Diocesi di Roma

Un’importante svolta nella diocesi di Roma: Monsignor Baldassare Reina è stato nominato vicario generale e sarà eletto cardinale da Papa Francesco il prossimo 8 dicembre.

L’annuncio è giunto in un momento di grande significato spirituale, al termine della preghiera dell’Angelus di domenica 6 ottobre, un gesto che sottolinea la fiducia e la gratitudine del Santo Padre nei confronti di Reina.

La diocesi di Roma, attraverso il suo sito ufficiale, ha espresso un sentito ringraziamento a Papa Francesco e ha invitato la comunità a unirsi in preghiera per sostenere il nuovo vicario nel suo ministero, un ruolo di grande responsabilità e impegno.

Monsignor Reina, nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, ha dedicato la sua vita alla formazione spirituale e accademica. La sua avventura ecclesiastica inizia nel 1981, quando entra nel Seminario arcivescovile. Nel 1995, ottiene il baccalaureato in Sacra Teologia e, tre anni dopo, una Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Ordine presbitero l’8 settembre 1995, Monsignor Reina ha ricoperto diverse cariche significative nel corso della sua carriera. Tra il 1998 e il 2001, ha svolto il ruolo di assistente diocesano di Azione Cattolica e vicerettore del Seminario arcivescovile di Agrigento. Successivamente, è stato parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria a Favara e ha ricoperto la carica di prefetto degli studi presso lo Studio Teologico San Gregorio Agrigentino.

Dal 2009 al 2013, è stato parroco di San Leone ad Agrigento, per poi assumere il prestigioso incarico di Rettore del Seminario Maggiore di Agrigento fino al 2022. La sua carriera accademica è altrettanto ricca: ha insegnato Sacra Scrittura presso l’Istituto di Scienze Religiose e ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, come direttore dell’Ufficio Cultura e canonico del Capitolo Cattedrale.

Il 27 maggio 2022, Papa Francesco lo ha nominato Vescovo titolare di Acque di Mauritania e ausiliare di Roma. Solo sei mesi dopo, il 6 gennaio 2023, il Santo Padre lo ha designato Vicegerente della Diocesi di Roma, un incarico che ha preparato Reina per il suo nuovo e significativo ruolo di vicario generale.

Con questa nomina, Monsignor Baldassare Reina non solo entra a far parte di un’istituzione ecclesiastica fondamentale, ma avrà anche l’onore di rappresentare la diocesi di Roma come cardinale, portando con sé una ricca esperienza e un forte impegno verso la comunità.

