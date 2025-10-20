Montesacro, concerto e gemellaggio con Caracas nel nome di Simón Bolívar. Ma esplode la polemica

Una statua nel cuore del parco di Montesacro ricorda il passaggio di Simón Bolívar a Roma. Fu proprio qui, secondo la tradizione, che nel 1805 il “Libertador” giurò di liberare il Sud America dall’oppressione spagnola.

Due secoli dopo, quel giuramento è tornato a risuonare, accompagnato dalle note di un’orchestra di giovanissimi.

Sabato 18 ottobre, piazza Sempione si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere il concerto della Sinfonica Nacional Infantil de Venezuela, composta da bambini e ragazzi tra gli otto e i tredici anni.

Un evento dal forte valore simbolico, voluto dal Municipio III per celebrare il legame storico con il Venezuela e rinnovare l’omaggio a Bolívar.

Il gemellaggio con Caracas

Ospite d’onore della giornata, la sindaca di Caracas, Carmen Meléndez, che insieme al minisindaco Paolo Emilio Marchionne ha firmato un gemellaggio ufficiale tra il Municipio III e il Municipio Libertador della capitale venezuelana.

Un patto di amicizia – spiegano dal Campidoglio – “per promuovere scambi culturali, artistici e sociali tra le due comunità, nel segno della memoria e della cooperazione internazionale”.

La firma è avvenuta all’interno della sede municipale di piazza Sempione, proprio nel giorno in cui le note dei giovani musicisti venezuelani riempivano il quartiere con un messaggio di pace e fratellanza.

Le critiche del centrodestra

Ma la giornata non è passata senza strascichi politici. La senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino ha duramente criticato l’iniziativa, definendola “uno schiaffo alla lotta per la libertà e la democrazia del popolo venezuelano”.

“Mentre Marchionne rafforza i legami istituzionali con Carmen Meléndez, già ministro della Difesa nel regime di Maduro – ha attaccato Pellegrino – in Venezuela proseguono le repressioni. È inaccettabile che un’amministrazione romana legittimi chi rappresenta quel governo”.

Parole che hanno acceso il dibattito, trasformando una giornata di festa in un nuovo terreno di scontro politico.

Musica e memoria in un quartiere simbolo

Nonostante le polemiche, la giornata a Montesacro ha avuto un significato particolare: riportare al centro la memoria di Bolívar e il legame tra Roma e il Sud America, nel luogo dove, secondo la leggenda, nacque il suo sogno di libertà.

Un sogno che, tra le note dei piccoli musicisti venezuelani e il calore del pubblico, per qualche ora ha unito idealmente due mondi lontani — Roma e Caracas — tra musica, memoria e diplomazia cittadina.

