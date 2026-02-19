Montesacro: inaugurato il nuovo Piazzale Flaiano e il primo Parkour Park pubblico

Un pomeriggio di sole, il nastro che cade tra gli applausi e un quartiere che cambia pelle. Mercoledì 18 febbraio il Municipio Roma III Montesacro, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha inaugurato il nuovo piazzale Ennio Flaiano e i rinnovati spazi sportivi di via Filoteo Alberini: il Parkour Park, l’area ludica con Playground Basket, l’area fitness e il campo da bocce.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente del Municipio Paolo Marchionne, l’assessore municipale ad Ambiente e Sport Matteo Zocchi, l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Pietrosante e il consigliere capitolino Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica.

Quattordicimila metri quadrati restituiti al quartiere

La riqualificazione ha trasformato radicalmente un’area di 14 mila metri quadrati, fino a ieri segnata dall’asfalto e da un parcheggio esteso, oggi riconsegnata come spazio pubblico multifunzionale.

Settemila metri quadrati sono stati resi permeabili e drenanti grazie alla rimozione dell’asfalto. Cinquemila metri quadrati di ex parcheggio sono diventati aree alberate, con la messa a dimora di 60 nuove piante. Duemila metri quadrati di superfici pavimentate sono stati completamente riqualificati.

Il risultato è un grande spazio urbano che punta su verde, vivibilità e socialità, ridisegnando uno dei punti di riferimento del quadrante di Montesacro.

Sostenibilità e numeri concreti

L’intervento non si è limitato all’estetica. Dalla demolizione della vecchia pavimentazione sono state recuperate e riutilizzate 3 mila tonnellate di materiali inerti.

Una scelta che ha evitato circa 120 viaggi di autocarri e consentito una riduzione stimata di 2.300 chilogrammi di CO₂.

La nuova configurazione, con più superfici drenanti e alberature, permetterà inoltre un abbattimento stimato fino a 7 gradi centigradi della temperatura massima nelle giornate estive, contribuendo a contrastare l’effetto “isola di calore”.

Il primo Parkour Park pubblico del Centro Italia

Cuore simbolico del progetto è il nuovo Parkour Park: la prima area pubblica permanente dedicata a questa disciplina nel Centro Italia.

Un segnale che unisce sport e politiche giovanili alla rigenerazione urbana, offrendo uno spazio strutturato e sicuro a una pratica sempre più diffusa tra i giovani.

In via Filoteo Alberini sono state inaugurate anche la nuova area ludica con Playground Basket, un’area fitness all’aperto e il campo da bocce: spazi pensati per ampliare l’offerta sportiva e ricreativa del quartiere, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di inclusione e comunità.

Durante la cerimonia non sono mancate le dimostrazioni sportive, realizzate in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato regionale – e con le associazioni sportive del territorio.

