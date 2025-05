Montespaccato, mercato del sabato spostato in via Cornelia

Per vent’anni, ogni sabato mattina, via Temistocle Calisti si trasformava: banchi colorati, voci di venditori, l’odore del pane appena sfornato e il brusio dei residenti alle prese con la spesa settimanale. Ma anche traffico paralizzato, parcheggi introvabili e malumori crescenti. Ora, a Montespaccato, qualcosa è cambiato: il mercato rionale si è trasferito.

Il nuovo volto del mercato Calisti è in via Cornelia, proprio accanto alla scuola Anna Frank. Un cambiamento tanto atteso quanto strategico, annunciato con soddisfazione dalla presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti. «Dopo vent’anni su una sede impropria, finalmente gli operatori hanno un’area idonea e i residenti riacquistano la piena viabilità del quartiere», ha dichiarato.

Sono diciannove gli operatori mercatali che hanno traslocato nella nuova area, allestita con stalli definiti e tratti di pavimentazione riqualificati. Il mercato resta cuore pulsante del quartiere, ma ora lo fa con più ordine, decoro e sicurezza.

Dietro questo risultato, c’è il lavoro di squadra del Consiglio Municipale, che ha dato il via libera con la Delibera n. 37/2023, e l’impegno costante dell’Assessora all’Ambiente, al Decoro Urbano e al Commercio, Cinzia Giardini.

Insieme agli uffici tecnici e alla Polizia Locale, hanno trasformato un nodo urbanistico in un’occasione di rilancio per il quartiere.

