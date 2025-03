Monteverde insegna, Magliana avverte: “fermiamo la prossima catastrofe nell’ex scuola 8 marzo”

L’esplosione di una palazzina a Monteverde ha fatto tremare il quartiere, ma il vero incubo ora potrebbe spostarsi altrove.

Mentre le macerie della palazzina crollata vengono ancora setacciate dai soccorritori, un altro allarme scuote la Capitale: a Magliana, nell’ex scuola 8 marzo ( stabile occupato già da tempo) di via dell’Impruneta, decine di bombole a gas sono state scoperte in un edificio già in condizioni fatiscenti.

La paura corre veloce. La commissione stabili pericolanti di Roma Capitale, che tra il 2024 e il 2025 si sono recati sul posto, ha trovato impianti elettrici disastrati, materiali infiammabili ovunque e centinaia di persone che vivono in condizioni al limite della sopravvivenza. È una polveriera pronta a saltare in aria.

A lanciare l’allarme sono stati Fratelli d’Italia, con due interrogazioni urgenti: una alla Camera, a firma dell’onorevole Luciano Ciocchetti, e una in Municipio XI dal consigliere Marco Palma.

“Le ultime ispezioni parlano chiaro: bombole del gas stipate ovunque, fili scoperti, strutture al collasso. Se Monteverde ci ha insegnato qualcosa, è che non possiamo più aspettare“, tuona Palma.

L’ex scuola 8 Marzo, è dichiarata inagibile da 15 anni. Era destinata a diventare un incubatore d’impresa, ma il progetto è naufragato e l’edificio è finito sotto sequestro nel 2012. Oggi è un’enorme occupazione abusiva, con oltre 400 persone ammassate tra muri pericolanti e impianti a rischio corto circuito.

La richiesta di Ciocchetti e Palma è una sola: un’azione immediata prima che sia troppo tardi. Chiedono un incontro urgente con il sindaco e il prefetto per convocare un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza e procedere allo sgombero immediato e alla messa in sicurezza dell’edificio.

Monteverde ci ha già mostrato cosa può succedere quando si ignora un rischio. Magliana sarà la prossima tragedia o questa volta si agirà in tempo?

