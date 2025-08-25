Monteverde, parchetto di Margherita Muzzone imbrattato: svastiche e scritte fasciste

Una scritta gigantesca, ha trasformato in un pugno nello stomaco il parchetto di Monteverde dedicato a Margherita Muzzone, eroina della Resistenza romana e medaglia al valore civile.

L’atto vandalico, accompagnato da una svastica e croci celtiche, avvenuto nella notte, non è passato inosservato: simboli di odio su un luogo simbolo della memoria storica hanno acceso rabbia e indignazione tra cittadini e istituzioni.

“Non si può ridurre tutto a una bravata di quattro ignoranti”, commenta Elio Tomassetti, minisindaco del Municipio XII. “Quel parco non è solo un’area verde: è intitolato a una donna che ha dato tutto per gli altri durante la Resistenza. Offenderlo significa offendere la memoria di tutti noi”.

Le scritte, ora rimosse, segnano però l’ennesimo episodio di vandalismo di matrice fascista in un quartiere già segnato da attacchi simili: svastiche sulle scuole, offese alla stele dei partigiani di Forte Bravetta, scritte ingiuriose in occasione della Liberazione.

Tomassetti denuncia anche un problema più ampio: “Chi ancora oggi inneggia al fascismo non può essere confinato nella nostalgia o nell’ignoranza: si tratta di reato, apologia di fascismo. E il silenzio istituzionale rischia di incoraggiare questi atti”.

Il minisindaco punta il dito anche contro la gestione delle presenze politiche estremiste in città: “Si sgombera il Leoncavallo a Milano, ma a Roma certe sedi rimangono impunite: è un segnale pericoloso che legittima chi agisce con violenza simbolica”.

Il quartiere, però, non resta inerme. Il parchetto, oggi restituito alla cittadinanza dopo la rimozione della scritta, continua a essere luogo di memoria e incontro, grazie alla collaborazione tra la sezione Anpi e Monteverde Attiva.

